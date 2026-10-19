SUCESOS

Una mujer de 33 años, en la UCI tras resultar herida por arma blanca en Benicarló

No descarta que se trate de un caso de violencia machista.

Onda Cero Castellón

Castellón |

Hospital Comarcal de Vinaròs
Hospital Comarcal de Vinaròs. | Atresmedia

Una mujer de 33 años permanece ingresada en un centro hospitalario con pronóstico reservado tras resultar herida por arma blanca en Benicarló.

El aviso se recibió a las siete y cincuenta de la mañana desde el Centro de Salud Integrado de la localidad. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias movilizó una unidad del SAMU, que trasladó a la mujer al hospital.

El alcalde de la localidad, Juanma Cerdá, ha confirmado el apuñalamiento y ha señalado que la Policía y la Guardia Civil están buscando al presunto agresor, cuya identidad, según ha indicado, ya conocen los investigadores.

Por el momento, se mantienen abiertas todas las hipótesis y no se descarta que los hechos puedan estar relacionados con un caso de violencia machista. Las circunstancias de la agresión continúan bajo investigación.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid