Una mujer de 33 años, en la UCI tras resultar herida por arma blanca en Benicarló

Una mujer de 33 años permanece ingresada en un centro hospitalario con pronóstico reservado tras resultar herida por arma blanca en Benicarló.

El aviso se recibió a las siete y cincuenta de la mañana desde el Centro de Salud Integrado de la localidad. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias movilizó una unidad del SAMU, que trasladó a la mujer al hospital.

El alcalde de la localidad, Juanma Cerdá, ha confirmado el apuñalamiento y ha señalado que la Policía y la Guardia Civil están buscando al presunto agresor, cuya identidad, según ha indicado, ya conocen los investigadores.

Por el momento, se mantienen abiertas todas las hipótesis y no se descarta que los hechos puedan estar relacionados con un caso de violencia machista. Las circunstancias de la agresión continúan bajo investigación.