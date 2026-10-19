Las lluvias dejan cerca de 100 litros por metro cuadrado en las Columbretes

La provincia de Castellón continúa en alerta amarilla por lluvias en todo el litoral hasta las once de la noche, y por fenómenos costeros hasta las diez de la mañana. Las últimas 24 horas dejan acumulados de hasta 99 litros por metro cuadrado en las islas Columbretes, 79 en Alcudia de Veo, 62 en Aín y 43 en Onda. En Castelló capital se han registrado 25 litros en la última jornada y 62 en las últimas 48 horas.

Una unidad de rescate del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón se ha desplazado hasta Oliva, donde la situación es muy crítica por las lluvias registradas.

En la provincia, las precipitaciones obligaron a suspender ayer, los actos como la marcha contra el cáncer de la Fundación Le Cadó y a adelantar actividades del Festival Origen en el parque Ribalta. Además, anoche se cortaron los pasos subterráneos del camino de la Ratlla, hacia la N-340, y de Venta Nova, hacia el cauce del río Seco, en Almassora.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy chubascos y tormentas fuertes durante la mañana, localmente muy fuertes en el litoral, aunque las lluvias tenderán a remitir de sur a norte durante la tarde. Las temperaturas bajarán y se recomienda extremar la precaución ante la persistencia de las precipitaciones.