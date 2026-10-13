María Jiménez encabezará la lista del PSPV-PSOE al Congreso por Castellón y Eva Redondo liderará la candidatura al Senado

María Jiménez encabezará la candidatura del PSPV-PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Castellón, mientras que Eva Redondo liderará la lista socialista al Senado, según ha confirmado el propio partido a Onda Cero Castellón.

La formación socialista continúa trabajando en la composición definitiva de ambas candidaturas, con varios nombres que se barajan para completar las listas. La atención se centra especialmente en los segundos y terceros puestos, que son los más disputados dentro del proceso de configuración de las candidaturas provinciales.

La elaboración de las listas también está condicionada por las directrices de la dirección del PSPV-PSOE, liderada por Diana Morant, que establecen que los secretarios provinciales no pueden formar parte de las candidaturas electorales.

En este contexto, Samuel Falomir, secretario provincial del PSPV-PSOE en Castellón, había valorado la posibilidad de encabezar la candidatura al Congreso. Finalmente, ha respaldado las propuestas de Jiménez para el Congreso y de Redondo para el Senado.

Con las cabeceras definidas, el partido afronta ahora la fase de cerrar el resto de los puestos, en un proceso en el que siguen sobre la mesa distintas opciones para completar la representación socialista de la provincia de Castellón en el Congreso y el Senado.