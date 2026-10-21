Camps y Oltra relatan los perjuicios por las acusaciones "falsas" del bulo del Bar España

El expresident de la Generalitat Francisco Camps y la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra, víctimas en el caso del conocido como bulo del Bar España, han relatado este miércoles las acusaciones falsas "dañinas, brutales y graves" que se vertieron contra ellos implicándolos en una falsa trama de pederastia que perjudicó su imagen tanto personal como pública.

Oltra y Camps, han sido dos de las víctimas que han comparecido como testigos en la tercera sesión del juicio por el Bar España, en el que también ha declarado como víctima el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, todos mediante videoconferencia.

El juicio, que se celebra en el Juzgado de lo Penal plaza 3 de Castellón, acusa a seis personas (inicialmente eran 11 pero 5 fallecieron) de delitos de injurias y calumnias, y ha tenido hoy su tercera sesión, en horario de mañana y tarde debido a la gran cantidad de testigos y a los retrasos que han marcado los inicios de todas las jornadas.

El comienzo del bulo se remonta a 1997 cuando Reinaldo Colás (acusado ya fallecido) inventó una trama de pederastia que decía que incluso había cometido asesinatos, en la que involucró a una jueza y posteriormente a numerosos cargos y personalidades públicas. Un bulo que sigue circulando por internet casi 30 años después.

Fabra, de 81 años, ha explicado que ha declarado desde Madrid por problemas de salud y ha indicado que han sido sus hijas las que le han recordado este caso que sí le causó perjuicio, especialmente a su mujer, ha señalado.

El expresidente de la Diputación ha tildado el caso de "absoluto disparate" y ha calificado las acusaciones de "totalmente falsas".

El expresident Francisco Camps ha señalado que las acusaciones vertidas fueron una "pandemia de horror y persecución" que el propio "calumniador de origen" debía "ser consciente de que era imposible y absurdo lo que planteaba".

Sin embargo, se difundieron unos hechos falsos "dañinos, graves y brutales en el sentido más literal de la palabra" y se buscó "hacer el mayor daño social posible", ha lamentado Camps, quien ha dicho que estas informaciones que le han dañado personal y profesionalmente, igual que a sus familiares y amigos.

Por su parte, Mónica Oltra ha señalado que todo surgió cuando Colás insistió en reunirse con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y finalmente se reunió con su jefe de gabinete.

A la vista de la información aportada por Colás de una falsa trama de abusos a menores -a la que no veían verosimilitud- decidieron trasladarlo a la Fiscalía para que actuara en un sentido u otro.

A partir de ahí, ha declarado Oltra, "empezaron a presionarnos de manera brutal con correos, llamadas, mensajes en redes" y "como no hacíamos lo que pedían, comenzaron un escarnio público" contra ella, contra la exconsellera Gabriela Bravo, contra dos directoras generales y una directora territorial.

Aseguraban que "éramos encubridoras y formábamos parte de la trama", extremos que causaron a la exvicepresidenta "ansiedad" y que, según ha manifestado, minaron su credibilidad política de manera relevante.

A nivel profesional, ha relatado Oltra, "fue terrible" y "sirvió de base al juicio que todavía tengo pendiente y todavía me persigue, porque en el fondo es todo un hilo conductor".

Durante la sesión vespertina ha declarado también la que fuera directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Josefa Molero, quien ha explicado que se le imputaban unas acusaciones que le afectaron bastante.