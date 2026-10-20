Fallece a los 64 años el periodista y escritor Vicente Cornelles

El periodista y escritor Vicente Cornelles Castelló ha fallecido este martes a los 64 años. Su muerte supone la pérdida de una figura vinculada durante décadas al periodismo local y a la vida cultural de Castellón.

Nacido en Castellón en 1962, Cornelles hizo del periodismo local el eje de una extensa trayectoria profesional. Tras licenciarse en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona en 1986, se incorporó a la redacción del diario Mediterráneo, donde desarrolló buena parte de su carrera y asumió responsabilidades en las áreas de información local y municipal.

Su pasión por comunicar y su profundo conocimiento de la realidad castellonense encontraron también un espacio en esta emisora, Onda Cero Castellón, con la que colaboró. Su experiencia y su mirada sobre la actualidad contribuyeron a acercar a los oyentes la realidad social, cultural y política de la provincia.

Su conocimiento de la ciudad y de sus protagonistas le permitió seguir de cerca la evolución de Castellón durante décadas. Una trayectoria marcada por el periodismo de proximidad y por el interés en aquellas historias que, pese a formar parte de la vida cotidiana, contribuyen a explicar una sociedad.

Las fiestas de la Magdalena, la historia local y las personas que han contribuido a construir la identidad castellonense ocuparon un lugar destacado en su trabajo. Cornelles mostró especial interés por preservar las tradiciones y recuperar episodios y personajes que forman parte de la memoria colectiva.

Desde Onda Cero Castellón trasladamos nuestro pésame a sus familiares, amigos y compañeros de profesión.