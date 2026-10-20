Los bonos comerciales de Castellón se podrán utilizar del 26 de octubre al 24 de noviembre

El Ayuntamiento de Castellón pone en marcha una nueva edición de la campaña de bonos comerciales ‘Abonem Castelló’, una iniciativa destinada a impulsar el comercio local y fomentar las compras en los establecimientos de la ciudad.

Los comercios interesados en participar pueden inscribirse desde este lunes, 19 de octubre, mientras que el periodo para utilizar los bonos se prolongará del 26 de octubre al 24 de noviembre de 2026.

La campaña permitirá realizar compras con bonos de 20, 50, 100 y 200 euros. Los consumidores solo tendrán que abonar la mitad de su valor, mientras que el Ayuntamiento de Castellón financiará la otra mitad. Cada persona podrá beneficiarse de una subvención máxima de 200 euros.

Cómo conseguir y utilizar los bonos

Los bonos podrán canjearse en los establecimientos adheridos durante el periodo establecido. Para comprobar los requisitos de acceso y el límite de la ayuda, será necesario presentar el DNI de la persona titular, cuyos datos se verificarán electrónicamente. Además, los comerciantes comprobarán que la dirección que figura en el documento corresponde a Castellón.

Cada bono deberá utilizarse íntegramente en una única compra y no podrá dividirse en varias operaciones. Tampoco se podrán acumular varios bonos en una misma compra. El importe de la adquisición deberá ser igual o superior al valor del bono y no se devolverá ni su importe ni la diferencia entre su valor y el de la compra.

Los establecimientos participantes deberán registrar cada operación en la plataforma habilitada para la campaña y aportar la correspondiente factura de venta. El importe de los bonos canjeados será compensado a los comercios por Confecomerç, según el procedimiento establecido.

Consulta de los comercios adheridos

Tanto los establecimientos interesados en sumarse a la iniciativa como los consumidores que quieran conocer las condiciones, consultar los comercios participantes o informarse sobre el funcionamiento de los bonos pueden hacerlo a través de la web oficial de la campaña: https://bonoscastellodelaplana.es/.

Con esta nueva edición de ‘Abonem Castelló’, el consistorio busca incentivar el consumo en el comercio de proximidad y apoyar la actividad económica de los negocios locales.