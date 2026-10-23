Una mujer resulta herida en un accidente de tráfico en la A-7, en la Vall d'Uixó

Una mujer de 45 años ha resultado herida este viernes en un accidente de tráfico registrado en el kilómetro 280,600 de la A-7, a la altura del municipio castellonense de la Vall d'Uixó, según han informado fuentes de la Guardia Civil de Tráfico y del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El accidente se ha registrado a las 6.03 horas de hoy, cuando un turismo que circulaba por dicha carretera, sentido Valencia, se ha salido de la vía por el margen derecho y ha colisionado con otro vehículo.

Hasta el lugar se han desplazado una unidad de soporte vital básico (SVB) y una unidad del SAMU, que han asistido a la mujer, que presentaba politraumatismos. Posteriormente, la herida ha sido trasladada al Hospital de La Plana de Vila-real.