Ecologistas en Acción asegura que BP cuestiona el proyecto de la planta de amoníaco verde de Castellón

Ecologistas en Acción asegura que como parte interesada, haber tenido acceso al expediente administrativo del proyecto de Armonia Green para construir una planta de producción de amoníaco en el polígono industrial del Serrallo de Castellón, frente a la futura estación intermodal. La instalación, prevista en una parcela de 317.000 metros cuadrados, contempla alcanzar una producción de hasta 500.000 toneladas anuales destinadas a la exportación a distintos puertos europeos.

Según la documentación consultada por la organización ecologista, BP ha presentado alegaciones contra el proyecto al considerar que las conducciones previstas para conectar la planta con el puerto ocuparían terrenos de su propiedad sin autorización. La compañía también cuestiona la compatibilidad de las nuevas instalaciones con su actividad industrial y advierte de los riesgos asociados a posibles fugas de amoníaco, así como de otros accidentes que podrían afectar a las instalaciones próximas.

Ecologistas en Acción considera que estas objeciones ponen en cuestión la viabilidad técnica y ambiental de la planta y sostiene que la Conselleria competente no debería autorizar su construcción. El proyecto de Armonia Green se encuentra en tramitación para obtener la autorización ambiental integrada, un procedimiento en el que se han presentado alegaciones sobre la ocupación de terrenos, la seguridad industrial y la compatibilidad con las infraestructuras existentes en el entorno del puerto de Castellón.