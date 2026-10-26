Seis detenidos por estafar más de 85.000 euros a empresas mediante alteración de facturas

La Guardia Civil de Castellón ha desarticulado un grupo criminal dedicado a estafar empresas mediante la manipulación de facturas y ha detenido a seis personas vinculadas a esta trama asentada en Roquetas de Mar (Almería), que habrían estafado más de 85.000 euros.

La operación, denominada 'Spogmey', ha sido llevada a cabo por el Equipo de la Comandancia de Castellón y ha culminado con la detención de estas seis personas por su presunta implicación en delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

La investigación permitió determinar que los sospechosos operaban desde la localidad almeriense de Roquetas de Mar, donde desarrollaban una actividad delictiva dirigida a obtener beneficios económicos mediante el engaño a empresas que mantenían relaciones comerciales legítimas, ha informado la Guardia Civil.

Los investigados utilizaban la modalidad conocida como 'Man in the Middle', una técnica de fraude informático que consiste en interceptar las comunicaciones entre dos partes para manipular la información intercambiada.

En este caso, los presuntos autores obtenían facturas comerciales emitidas en el marco de operaciones reales y modificaban los números de cuenta bancaria que figuraban en ellas.

De este modo, cuando las empresas destinatarias abonaban los importes pendientes, transferían el dinero a cuentas distintas de las de sus proveedores legítimos, sin advertir que estaban siendo víctimas de una estafa.

La apariencia de normalidad de las facturas y el aprovechamiento de relaciones comerciales preexistentes dificultaban que los afectados detectaran el engaño antes de efectuar los pagos.

Las pesquisas desarrolladas por los agentes permitieron identificar a seis personas, cinco hombres y una mujer de edades comprendidas entre los 34 y 44 años, presuntamente relacionadas con los hechos y determinar su vinculación con la actividad investigada.

Recomendaciones para prevenir el fraude

La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones ante cualquier comunicación en la que un proveedor solicite modificar los datos bancarios para recibir pagos.

Para evitar este tipo de estafas, se recomienda verificar cualquier cambio de cuenta bancaria mediante una llamada telefónica al contacto habitual del proveedor, utilizando un número previamente conocido y contrastado; comprobar cuidadosamente las direcciones de correo electrónico de los remitentes, y prestar atención a posibles alteraciones en los dominios utilizados.

También insta a establecer procedimientos internos de comprobación antes de autorizar transferencias, especialmente cuando se trate de cantidades elevadas o se hayan modificado los datos de pago; a contactar inmediatamente con la entidad bancaria si se detecta una posible estafa, y a presentar la correspondiente denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.