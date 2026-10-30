ADIF rectifica el proyecto de electrificación de la línea Zaragoza-Sagunto a su paso por Navajas tras las alegaciones del Ayuntamiento

ADIF ha aceptado las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Navajas y rectificará la documentación del proyecto de electrificación de la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Sagunto a su paso por el municipio. La corrección afecta a los planos de expropiación de los terrenos incluidos en el tramo Teruel-Sagunto, después de que el consistorio advirtiera de varios errores en la ubicación de las instalaciones eléctricas.

En concreto, el Ayuntamiento detectó que las parcelas 210, 211, 213, 214 y 279 del polígono 8, de titularidad municipal, figuraban como terrenos afectados por expropiaciones, servidumbres y ocupaciones temporales. Estas parcelas son propiedad del consistorio como consecuencia de varios acuerdos privados formalizados en 2007 para la construcción del polideportivo municipal.

Además, los servicios municipales comprobaron que dos postes del tendido eléctrico de media tensión, identificados como Z-12.0810-0011 y Z-12.0810-0006, aparecían situados en coordenadas incorrectas en la documentación del proyecto.

El Ayuntamiento trasladó esta circunstancia a ADIF mediante un escrito de alegaciones acompañado de un plano topográfico elaborado por FADI TOPOGRAFÍA, en el que se acreditaba la ubicación real de ambas instalaciones.

ADIF modificará los planos de expropiación

Tras estudiar las alegaciones municipales, ADIF ha confirmado que corregirá toda la información relativa a las expropiaciones teniendo en cuenta las coordenadas reales de los postes existentes.

La respuesta del administrador ferroviario también contempla una nueva convocatoria a los propietarios de los terrenos afectados para inventariar la realidad física de los bienes y derechos incluidos en el proyecto.

Esta rectificación responde a una de las principales preocupaciones del Ayuntamiento: evitar que las actuaciones previstas para electrificar la línea ferroviaria puedan interferir en el desarrollo de las obras de mejora del polideportivo municipal.

Satisfacción en el Ayuntamiento de Navajas

El concejal de Urbanismo, Fernando Cervera, de Alternativa por Navajas, ha mostrado su satisfacción por la respuesta de ADIF y por la aceptación de las alegaciones presentadas por el consistorio.

«Desde el Ayuntamiento nos sentimos satisfechos con la rectificación de ADIF, pues nos permitirá seguir adelante con el proyecto de las obras de mejora del polideportivo municipal», ha señalado.

Con esta rectificación, el Ayuntamiento de Navajas consigue que la documentación del proyecto ferroviario se adapte a la realidad física de los terrenos municipales y evita posibles afecciones que pudieran comprometer las futuras actuaciones de mejora de las instalaciones deportivas.