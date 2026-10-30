La Guardia Civil investiga un atraco en una sucursal bancaria de Vall d’Alba

Una sucursal bancaria del municipio castellonense de Vall d’Alba ha sido escenario esta mañana de viernes de un atraco, según ha confirmado la Guardia Civil.

Al parecer, el asaltante ha accedido a las instalaciones alrededor de las 8.00 horas y, tras perpetrar el robo, ha huido del lugar. Por el momento, se desconocen más detalles sobre las circunstancias del asalto, así como la cantidad de dinero que podría haberse llevado.

Agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil ya han iniciado una investigación para esclarecer lo sucedido, recabar información e intentar identificar y localizar al autor del atraco.

Por el momento, no han trascendido más datos sobre el suceso ni sobre la posible cuantía del botín.