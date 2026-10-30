El Puerto de Castellón abre al uso general el atraque de líquidos de Masol y da entrada a Sevitrade

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Castellón ha aprobado la modificación del objeto de la concesión administrativa de Masol Iberia Biofuel S.L.U. en la dársena sur. El cambio permitirá abrir al uso general, de forma excepcional, el atraque de líquidos que hasta ahora estaba destinado exclusivamente a uso privado.

La medida busca incrementar las operaciones en estas instalaciones, optimizar su rendimiento y aprovechar al máximo las infraestructuras portuarias, facilitando que otros concesionarios y buques puedan operar en el muelle a cambio de la correspondiente contraprestación.

Masol Iberia Biofuel es titular desde 2009 de una concesión administrativa sobre terrenos de dominio público portuario para la construcción y explotación de una planta de biodiésel y un atraque particular destinado a la carga y descarga de fluidos.

Con esta modificación, el atraque contará con un modelo de funcionamiento más flexible, que permitirá ampliar el número de operadores y contribuir a reforzar la competitividad del puerto de Castellón.

Sevitrade se incorpora a las operaciones del atraque

En el marco de este acuerdo, el consejo de administración también ha autorizado la cesión parcial del uso del atraque a la empresa Sevitrade, que está interesada en desarrollar sus actividades logísticas y comerciales en este espacio.

La compañía dispondrá de una parte del muelle en régimen de uso exclusivo durante varios años para desarrollar sus operaciones. El resto de la instalación continuará bajo la titularidad privativa de Masol, aunque quedará abierto a la utilización por parte de terceros.

El acuerdo pretende garantizar un mayor aprovechamiento del dominio público portuario, mejorar la eficiencia de la dársena sur y favorecer el crecimiento del tráfico de graneles líquidos.

Minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario

Por otra parte, el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Castellón ha iniciado su sesión guardando un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente de tren ocurrido en Toledo.

Con este gesto, los miembros del consejo han querido expresar también su solidaridad y trasladar sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas.