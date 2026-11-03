El CD Castellón llora la muerte de Jesús de Miguel: «Siempre serás uno de los nuestros»

El fallecimiento de Jesús de Miguel ha golpeado también al entorno del CD Castellón. El conjunto albinegro, en el que el delantero madrileño militó durante dos temporadas y media, ha expresado su profundo dolor por la pérdida del futbolista, fallecido este martes 3 de noviembre a los 30 años, después del grave incidente sufrido durante el encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra. La entidad de La Plana ha decidido suspender el entrenamiento previsto para este martes tras conocerse la trágica noticia.

El Castellón ha compartido un emotivo comunicado en el que ha querido recordar la vinculación de Jesús de Miguel con la entidad y el cariño que se ganó entre la afición albinegra. «Con el corazón roto y sin consuelo posible, el Club Deportivo Castellón despide a Jesús De Miguel», comienza el mensaje publicado por el club.

La entidad castellonense ha destacado su compromiso con la camiseta albinegra y los recuerdos que dejó en el SkyFi Castalia, donde celebró goles junto a la afición. «Defendió esta camiseta con orgullo, celebró goles con nuestra gente en el SkyFi Castalia y formó parte de una historia que esta afición nunca olvidará», señala el comunicado.

El CD Castellón también ha trasladado todo su cariño a los familiares y seres queridos del futbolista, además de compartir el dolor con el CD Tenerife y su afición. «Siempre serás uno de los nuestros, Demi. Descansa en paz», concluye el mensaje.

Gran protagonista del histórico ascenso del Castellón

Jesús de Miguel llegó al CD Castellón en el mercado invernal de 2023, procedente del Unionistas de Salamanca. Su incorporación se produjo en un momento decisivo para el equipo, que peleaba por conseguir el ascenso al fútbol profesional.

Su segunda campaña como albinegro fue especialmente destacada. De Miguel se convirtió en una de las grandes referencias ofensivas del equipo y firmó 16 goles y seis asistencias en 38 partidos durante la temporada del ascenso a Segunda División. Además, terminó como máximo goleador del grupo II de Primera RFEF.

En total, Jesús de Miguel disputó 88 partidos oficiales con el CD Castellón, defendiendo la camiseta albinegra durante dos temporadas y media, hasta que el 8 de julio de 2025 se confirmó su traspaso al CD Tenerife.