AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN

Begoña Carrasco recibe a Marcelino Fernández, nuevo comisario jefe provincial de la Policía Nacional en Castellón

Marcelino Fernández toma el relevo de Emilio Romero, recientemente jubilado, y mantiene su primer encuentro institucional con la alcaldesa

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Begoña Carrasco recibe a Marcelino Fernández, nuevo comisario jefe provincial de la Policía Nacional en Castellón
Begoña Carrasco recibe a Marcelino Fernández, nuevo comisario jefe provincial de la Policía Nacional en Castellón | Ayto de Castellón

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha recibido este lunes al nuevo comisario jefe provincial de la Policía Nacional, Marcelino Fernández Villar, en su primer encuentro institucional desde su nombramiento. Fernández sustituye en el cargo a Emilio Romero, que se ha jubilado recientemente.

En la reunión, celebrada en el despacho de Alcaldía, también han participado el concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá; el comisario principal jefe de la Policía Local, Francisco Catalán, y el comisario jefe provincial de Operaciones, Juan Ramón López.

Carrasco ha felicitado a Fernández por su nombramiento y le ha trasladado la voluntad del Ayuntamiento de mantener la colaboración con la Policía Nacional para trabajar conjuntamente en materia de seguridad y calidad de vida de los vecinos. El consistorio ha destacado especialmente la coordinación entre la Policía Local y la Policía Nacional a través de distintas iniciativas conjuntas.

Marcelino Fernández Villar ingresó en la Policía Nacional en 1999 y ha desempeñado diferentes responsabilidades en Madrid, Barcelona, València y la provincia de Castellón. En esta última ocupó, entre otros puestos, la jefatura de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

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