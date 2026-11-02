La Policía Local de Castellón detiene a un conductor tras una huida temeraria por la ciudad

La Policía Local de Castellón ha detenido esta mañana a un hombre de 42 años tras protagonizar una fuga por varias calles de la ciudad en la que, según la información policial, puso en riesgo a peatones, conductores y a los otros tres ocupantes del vehículo. Durante la huida, invadió aceras, circuló en sentido contrario e incumplió varias señales de tráfico, hasta colisionar contra la fachada de un establecimiento comercial en la calle Juan Ramón Jiménez.

Tras el accidente, el conductor intentó escapar a pie y opuso resistencia a los agentes. Durante la detención, dos policías resultaron heridos leves. Las comprobaciones posteriores permitieron constatar que tenía retirado el permiso de conducir y circulaba sin seguro obligatorio. Además, arrojó una tasa de 0,85 miligramos de alcohol por litro de aire espirado y dio positivo en cannabis.

La Policía Local ha instruido diligencias por presuntos delitos contra la seguridad vial, desobediencia, resistencia y atentado contra agentes de la autoridad. El detenido ha sido trasladado a dependencias de la Policía Nacional para continuar con las diligencias y pasar posteriormente a disposición judicial.