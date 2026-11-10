La patronal valenciana considera que la huelga general "se equivoca de destinatario"

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) en Castellón, Luis Martí, ha considerado que la huelga general convocada para mañana, 11 de noviembre, en defensa del derecho a la vivienda no es la vía adecuada para abordar este problema, ya que, a su juicio, las reivindicaciones deberían dirigirse a las administraciones y no a las empresas.

“La vivienda es un problema real y claro, pero una huelga general contra las empresas no lo resuelve”, ha afirmado Martí, quien ha señalado que las soluciones dependen de las administraciones, a las que considera que deberían dirigirse las exigencias.

El representante empresarial ha reconocido que el acceso a la vivienda es actualmente “la primera preocupación de muchas familias”, entre ellas las de numerosos autónomos y pequeños empresarios de la Comunitat Valenciana, pero ha insistido en que la convocatoria “se equivoca claramente de destinatario”.

En este sentido, ha cuestionado qué responsabilidad puede tener un comercio de Almassora, un taller de Onda o una empresa cerámica en cuestiones como la recalificación del suelo, la aprobación de planes de vivienda o la fiscalidad.

Martí también ha expresado su preocupación por la fecha elegida para la movilización, el 11 de noviembre, al considerar que su proximidad al inicio de la campaña electoral convierte la convocatoria en “una huelga política”.

Asimismo, ha advertido de que el impacto económico de la jornada recaerá principalmente sobre las empresas de menor tamaño, ya que, según ha explicado, las grandes compañías tienen más margen para absorber un día de actividad perdido, mientras que las pequeñas y medianas empresas carecen de esa capacidad.

El presidente de la CEV en Castellón ha asegurado que la organización respeta el derecho a la huelga, pero ha reclamado “el mismo respeto para quien decide ir a trabajar ese día”.

Por ello, ha pedido que la jornada transcurra con normalidad y sin coacciones. En este contexto, ha denunciado que la sede de la CEV en Valencia fue vandalizada el día anterior.

Finalmente, Martí ha ofrecido la colaboración de la organización empresarial tanto a las administraciones para poner en marcha “un plan de vivienda serio y estable” como a los sindicatos para mantener el diálogo.

“La Comunitat Valenciana ha demostrado muchas veces que los grandes problemas se resuelven cediendo, no parando”, ha concluido.