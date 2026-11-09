La vivienda y la pérdida de poder adquisitivo centran la huelga general convocada en Castellón para el 11 de noviembre

El Comité local de Castellón por la Huelga General del próximo miércoles, 11 de noviembre, ha presentado sus reivindicaciones y los motivos que le han llevado a impulsar la movilización en la capital de La Plana y el resto de las comarcas castellonenses.

La plataforma, formada por movimientos sociales, sindicatos laborales y ciudadanía movilizada, asegura que se ha organizado «desde abajo, en un proceso abierto» para promover una huelga que sitúe el acceso a una vivienda digna y asequible en el centro del debate.

En el comunicado difundido, el comité advierte de las dificultades que tienen los trabajadores, los jóvenes y los pensionistas para acceder a una vivienda, una situación que relaciona con el incremento de los alquileres, el estancamiento de los salarios y el encarecimiento del coste de la vida.

Según los datos que recoge la propia organización, cerca del 60 % de las personas trabajadoras de Castellón destina más del 33 % de sus ingresos a la vivienda. Esta proporción, según el documento, supera el 68 % en el caso de los pensionistas y los menores de 25 años que alquilan una habitación o un piso compartido.

El comité también denuncia el impacto de los alquileres de temporada y la inestabilidad residencial, que, a su juicio, obliga a muchas personas a cambiar de vivienda de forma constante y dificulta la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida independiente.

Ocho reivindicaciones para cambiar el modelo de vivienda y laboral

El Comité de Huelga plantea ocho demandas que considera de aplicación inmediata. Entre ellas figura la paralización de los desahucios. Según sus cifras, tres de cada cuatro lanzamientos en Castellón y sus comarcas se producen por impago del alquiler o por la no renovación del contrato.

También reclama una bajada de los alquileres y el fomento de los contratos indefinidos, frente a los arrendamientos de temporada. En este sentido, rechaza los contratos que, según denuncia, provocan que los inquilinos tengan que abandonar las viviendas durante los meses de verano.

Otra de las propuestas es la expropiación de viviendas y la salida del sector residencial del libre mercado para combatir la especulación. El comunicado señala que 400 personas físicas y jurídicas concentran más de 15.000 viviendas en Castellón y que existen cerca de 5.000 grandes tenedores con más de diez inmuebles cada uno. También menciona los 634 apartamentos turísticos inscritos.

La plataforma incluye entre sus exigencias la ilegalización de las empresas de desocupación, a las que acusa de coaccionar y amenazar a vecinos, así como una subida del salario mínimo interprofesional y de las pensiones por encima del IPC durante los próximos años.

En materia laboral, reclama reducir la jornada a 30 horas semanales para mejorar la conciliación y proteger la salud física y mental de los trabajadores. Por último, defiende que la vivienda, la sanidad, la educación y los suministros básicos estén bajo control público.

Una movilización que pretende tener continuidad

El comité subraya que la convocatoria del 11 de noviembre no supone el final de sus reivindicaciones, sino el inicio de un proceso de movilización. En palabras de la organización, «el 11 de noviembre comenzamos un nuevo camino de lucha», una convocatoria con la que pretende mantener la presión hasta conseguir las medidas que reclama.

La plataforma considera que la situación actual de acceso a la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo requieren cambios económicos y sociales y llama a secundar la huelga general en Castellón y sus comarcas.