Networking Directivas Castellón celebró sus primeros 15 años creando redes

Networking Directivas Castellón (NDCS) celebró ayer su 15.º aniversario en el Gran Casino del Grao con una gala dedicada a las mujeres que han hecho posible su trayectoria. Socias, presidentas e integrantes de las sucesivas juntas directivas protagonizaron una noche de emoción, reencuentros y reconocimientos, acompañadas por una destacada representación institucional, empresarial y social de la provincia.

Bajo el lema «15 años creando redes, generando futuro», la celebración puso en valor una historia colectiva basada en compartir conocimiento, establecer relaciones de confianza y generar oportunidades para las mujeres directivas y empresarias de Castellón. Un aniversario que reunió a quienes impulsaron los primeros pasos de NDCS y a quienes han continuado desarrollando un proyecto que cuenta hoy con 57 socias.

La gala estuvo orquestada por Lydia García, Susana Pérez Badal y Yolanda Reig, quienes coordinaron una velada que combinó el recuerdo de los orígenes, el agradecimiento a sus protagonistas y la mirada hacia las próximas etapas de la asociación.

Un homenaje a las mujeres que han construido NDCS

La presidenta de la asociación, M.ª Carmen Miralles, abrió el acto, dando paso a un recorrido por estos quince años. Ana Belén García, primera presidenta de NDCS, intervino para recordar cómo nació la asociación y los comienzos de una iniciativa que ha conectado a mujeres de distintos sectores y ámbitos de responsabilidad. Una proyección audiovisual recuperó encuentros y experiencias que forman parte de esa memoria compartida.

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje a las socias con quince años de vinculación, que recibieron un pin de plata con circonita realizado por Diamantes Le Cadó, como símbolo de pertenencia y agradecimiento por su compromiso continuado.

También se homenajeó a todas las presidentas y a las integrantes de las sucesivas juntas directivas, poniendo en valor su dedicación y su contribución al crecimiento de la asociación. Como recuerdo, recibieron pañuelos realizados por Chus Sauquillo.

La gala incluyó un reconocimiento especial a Pilar Esquer por la dirección de las Jornadas empresariales de Salud y Bienestar Organizacional, agradeciendo su implicación en una iniciativa que ha promovido el conocimiento y la reflexión sobre la salud y el bienestar en las organizaciones.

Reconocimiento a quienes han acompañado el camino

NDCS distinguió asimismo a las empresas, instituciones, entidades y personas que han respaldado su trayectoria. Las piezas entregadas a las empresas e instituciones reconocidas fueron elaboradas por AFANIAS, incorporando una dimensión social a estos galardones.

Las distinciones se concedieron a:

· Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), representada por su presidente en Castellón, Carmelo Martínez.

· Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar (IVEFA), en cuyo nombre recogió el reconocimiento Pepe Cidoncha.

· Unión de Mutuas, cuya distinción recibió su directora gerente, Carmen Barber Rodríguez.

· Caixa Almassora, representada por su presidente, Ángel Ruiz Céspedes.

· Estepark, parque comercial y de ocio, cuyo reconocimiento recogió su gerente, M.ª Ángeles Palmi Collado.

· M.ª Dolores —Lola— Guillamón, presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón, quien recibió personalmente su distinción.

· Fundación Universitat Jaume I-Empresa (FUE-UJI), representada por el rector de la Universitat Jaume I y presidente de la Fundación, Jesús Lancis.

· Fundación Le Cadó, cuya distinción recibió su vicepresidenta, Susana Pérez Peris.

· Ayuntamiento de Castellón, cuyo reconocimiento recogió la alcaldesa de Castellón de la Plana, Begoña Carrasco, que dirigió unas palabras.

Con estas distinciones, la asociación agradeció los vínculos y apoyos que han contribuido a ampliar las oportunidades de encuentro, formación y desarrollo profesional de sus socias.

Un amplio respaldo de la sociedad castellonense

Además de los representantes de las entidades reconocidas, asistieron la presidenta de la Diputación Provincial de Castellón, Marta Barrachina; la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat; la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls; la directora del Aeropuerto de Castellón, Raquel París, alcaldías y autoridades, junto a representantes del tejido empresarial y social de la provincia.

Este acompañamiento puso de manifiesto el respaldo a la labor de NDCS y a la contribución de las mujeres directivas y empresarias al desarrollo económico y social de Castellón.

Una historia compartida con proyección de futuro

La velada combinó los homenajes con la intervención de LA MAGA Patricia Ferrero. En el bloque «El túnel del tiempo», seis socias tomaron la palabra para conectar la trayectoria de NDCS con sus próximos retos y aspiraciones.

La participación de las propias socias en la presentación y en los reconocimientos reforzó el carácter cercano y colectivo de la gala. La intervención final de la presidenta dio paso a un brindis simbólico y a la fotografía de conjunto. Posteriormente, un cóctel permitió prolongar los reencuentros y las conversaciones entre las personas asistentes.

El éxito de la celebración y la emoción de los homenajes reflejaron el significado de estos quince años: una red de mujeres que comparten experiencia, se acompañan en sus retos profesionales y abren nuevas oportunidades de colaboración. NDCS afronta esta nueva etapa con el compromiso de seguir dando voz y visibilidad a las directivas y empresarias de Castellón y de continuar creando redes y generando futuro