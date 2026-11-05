Una comitiva del Castellón viaja a Toledo para asistir al funeral de Jesús de Miguel

Una representación del CD Castellón estará presente este jueves en el funeral por su ex futbolista, Jesús de Miguel, que se celebra en la localidad toledana de Navahermosa.

A falta de confirmación oficial del aplazamiento del partido de este viernes ante el Eibar, los jugadores que estaban ejercitándose en la Ciudad Deportiva La Coma y que coincidieron con De Miguel, como son el cuerpo técnico encabezado por Pablo Hernández, el capitán Alberto Jiménez junto a otros futbolistas como Isra Suero y Raúl Sánchez, han abandonado las instalaciones de entrenamiento para trasladarse a Toledo, mientras que el resto del equipo ha continuado la sesión preparatoria.

Además, como representación del club castellonense también se desplazaran al funeral David Cubillas, técnico en las categorías inferiores y que jugó con Demi; Ramón Soria, manager de reclutamiento, y el jefe de prensa, Marc Guidotti.

Jesús de Miguel jugó 88 partidos durante las dos temporadas y media que militó en el CD Castellón, en los que anotó 25 goles y que dejó una huella imborrable. De hecho, desde el momento en el que se conoció la trágica noticia, aficionados y el club instalaron un altar improvisado en memoria de Jesús de Miguel ante la puerta de acceso número 9 del estadio SkyFi Castalia.

La afición albinegra iba a rendirle un homenaje a Jesús de Miguel en el encuentro de este viernes ante el Eibar, que está a la espera de la confirmación oficial de su suspensión y , si finalmente se aplaza, lo realizará en el siguiente encuentro que el Castellón dispute como local, en principio el 21 de noviembre contra el Eldense.

Entre los actos previstos se iban a repartir brazaletes negros en la Grada de Gol Sur bajo, se iba a exhibir un tifo y también iban a aplaudir y cantar en su memoria en el minuto 9 del encuentro.