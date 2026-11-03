Leapmotor muestra sus nuevos modelos B05 y B03X en el Centro Comercial La Salera de Castellón

La movilidad eléctrica gana protagonismo en Castellón con la llegada de las últimas novedades de Leapmotor al Centro Comercial La Salera. Grupo Comauto Automoción ha instalado una exposición en este espacio comercial para dar a conocer dos de los nuevos modelos de la marca: el Leapmotor B05 y el B03X, dos vehículos con los que la compañía busca acercar su propuesta eléctrica a un mayor número de conductores.

La iniciativa permite a los visitantes descubrir de cerca el diseño, la tecnología y las prestaciones de ambos modelos, además de conocer las alternativas que ofrece la marca en el ámbito de la movilidad eléctrica.

Leapmotor acerca sus últimas novedades al público en el Centro Comercial La Salera de Castellón | Grupo Comauto Automoción

El Leapmotor B03X, un crossover eléctrico con hasta 401 kilómetros de autonomía

Uno de los vehículos que centra la atención de esta exposición es el nuevo Leapmotor B03X, un crossover 100 % eléctrico que combina dimensiones compactas, espacio interior y tecnología para los desplazamientos diarios.

Con aproximadamente 4,27 metros de longitud, el modelo ofrece una posición de conducción elevada y un habitáculo diseñado para aprovechar al máximo el espacio disponible. Su maletero puede alcanzar los 510 litros, dependiendo de la configuración, una característica que busca reforzar su versatilidad tanto en ciudad como en viajes.

En cuanto a sus prestaciones eléctricas, el B03X alcanza una autonomía homologada de hasta 401 kilómetros en ciclo WLTP, según la versión. También incorpora un sistema de carga rápida en corriente continua que permite pasar del 30 % al 80 % de batería en aproximadamente 16 minutos.

El equipamiento tecnológico incluye una pantalla multimedia central de 14,6 pulgadas, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto y diferentes asistentes a la conducción. Un conjunto de características con el que Leapmotor plantea una alternativa eléctrica orientada a combinar conectividad, comodidad y funcionalidad.

Nuevas jornadas de puertas abiertas en Vinaròs y Vila-real

La exposición de La Salera forma parte de las acciones que Grupo Comauto Automoción está desarrollando para dar a conocer el nuevo B03X en distintos puntos de la provincia.

Tras la primera jornada de puertas abiertas, celebrada en las instalaciones de Comauto Sport, concesionario oficial Leapmotor en Castellón, el grupo continuará acercando el modelo a los conductores de Vinaròs y Vila-real.

Leapmotor muestra sus nuevos modelos B05 y B03X en el Centro Comercial La Salera de Castellón | Grupo Comauto Automoción

Las próximas citas están previstas para el 4 de noviembre en los siguientes concesionarios:

Vinaròs: carretera de Ulldecona, 20, 12500 Vinaròs.

Vila-real: avenida de França, 62, 12540 Vila-real.

Durante estas jornadas, los interesados podrán conocer el vehículo de primera mano, consultar sus características y autonomía, resolver dudas y recibir asesoramiento personalizado sobre las opciones de movilidad eléctrica.

Grupo Comauto refuerza la presencia de Leapmotor en Castellón

Con la exposición en el Centro Comercial La Salera y las jornadas organizadas en sus concesionarios, Grupo Comauto Automoción continúa reforzando la presencia de Leapmotor en la provincia de Castellón.

Los conductores interesados pueden acercarse a La Salera para descubrir los nuevos B05 y B03X o visitar las instalaciones del grupo en Castellón, Vinaròs y Vila-real para obtener más información sobre la gama de vehículos de la marca.

Una apuesta por acercar las novedades del mercado eléctrico al público y facilitar que los conductores puedan conocer sobre el terreno las prestaciones y posibilidades de esta tecnología.