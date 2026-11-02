Ignasi Garcia encabeza la candidatura de Compromís-Front Valencià: «Queremos que Castellón vuelva a tener un diputado de izquierdas en el Congreso»

Compromís-Front Valencià ha presentado en Castellón su candidatura para las próximas elecciones generales, encabezada por Ignasi Garcia, con el objetivo de recuperar un diputado de izquierdas por la provincia. En el acto han participado también Àgueda Micó y Alberto Ibáñez, que han defendido la necesidad de una candidatura única de la izquierda valenciana.

Garcia ha situado la vivienda como una de las principales preocupaciones de la provincia y ha advertido de las dificultades de los jóvenes para emanciparse. Entre sus propuestas ha destacado la creación de un parque permanente de vivienda asequible, la limitación de los pisos turísticos y medidas fiscales sobre los grandes propietarios. «Las casas son para vivir», ha afirmado.

El candidato también ha reclamado proteger la industria cerámica y la agricultura, impulsar la electrificación y garantizar precios asumibles de la energía. En materia de transporte, ha pedido reforzar Cercanías y mejorar la movilidad de los municipios del interior.

Por su parte, Alberto Ibáñez ha defendido la necesidad de una nueva ley de industria verde adaptada a las necesidades actuales. «Es fundamental tener una nueva ley de industria, una ley de industria verde del siglo XXI», ha señalado.

Àgueda Micó ha reivindicado una candidatura valenciana propia en el Congreso y ha defendido que permita trasladar los intereses de la Comunitat Valenciana a Madrid. «La mejor forma de defender los intereses valencianos es que personas valencianas que no dependemos de nadie estemos allí haciendo trabajo para nosotros», ha afirmado.

De cara a la campaña, Garcia ha anunciado que la formación intensificará los contactos con entidades sociales, sindicatos, agricultores, regantes y representantes de la industria cerámica para incorporar sus reivindicaciones a las propuestas electorales. Su objetivo es mejorar los resultados de 2023 y conseguir representación por Castellón en el Congreso.