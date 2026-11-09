Un total de 57 escuelas de música de Castellón recibirán ayudas de la Diputación

La Diputación de Castellón ha aprobado la concesión de 199.995,79 euros en subvenciones para apoyar la actividad de las escuelas de educandos y escuelas de música de la provincia. La Junta de Gobierno ha dado luz verde a esta línea de ayudas, que cuenta con 57 entidades beneficiarias.

Las subvenciones permitirán sufragar actividades formativas como clases de canto, coral, solfeo, educación musical y conjunto instrumental, además de talleres y conciertos. También podrán destinarse a gastos de reparación de instrumentos, personal, material educativo y de oficina, así como a servicios de asesoría y gestoría vinculados a la actividad de las escuelas.

Entre los gastos subvencionables también figuran los relacionados con la organización de conciertos y talleres, los desplazamientos, el alojamiento y el transporte de instrumentos cuando sean necesarios para desarrollar las actividades.

Las ayudas están dirigidas a sociedades musicales con banda de música y escuela de educandos, así como a escuelas vinculadas a estas entidades y a centros de música comarcales o mancomunados que cumplan los requisitos establecidos.

La subvención podrá cubrir hasta el 80 % del gasto subvencionable, con un máximo de 4.000 euros por entidad beneficiaria.