La Guardia Civil reconstruirá el crimen de Eslida con un registro exhaustivo de la vivienda junto al detenido

La Guardia Civil continúa investigando la muerte violenta de una mujer de 32 años, vecina de la Vall d’Uixó, cuyo cadáver fue localizado el miércoles en una vivienda de Eslida. Por estos hechos está detenido un hombre de 28 años, presunto autor del disparo que acabó con su vida. El cuerpo podría llevar entre cinco días y una semana en el inmueble.

Los investigadores realizarán esta misma mañana un registro minucioso de la vivienda con la participación del detenido para buscar nuevos indicios y reconstruir sobre el terreno cómo sucedieron los hechos. La diligencia permitirá comprobar la versión ofrecida por el arrestado y esclarecer las circunstancias del disparo.

Las primeras hipótesis apuntan a que la muerte se produjo tras una discusión y que el posible móvil estaría relacionado con las drogas, aunque todavía no está confirmado. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y, en principio, descarta que se trate de un caso de violencia de género.