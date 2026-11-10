El enganche eléctrico ilegal de una plantación de marihuana puso en riesgo la circulación en la AP-7

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas e investigado a otra en Oropesa del Mar por su presunta implicación en delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal, defraudación de fluido eléctrico y contra la seguridad vial. La operación, denominada Cantonel, ha permitido intervenir cocaína, hachís, marihuana, armas y cerca de 5.000 euros en efectivo.

Uno de los aspectos destacados de la investigación es que una de las plantaciones de marihuana contaba con una conexión eléctrica fraudulenta a un panel luminoso de señalización de la Dirección General de Tráfico (DGT) situado en la AP-7. Esta conexión provocó fallos en el funcionamiento de la señalización y generó un riesgo para la circulación.

La investigación comenzó en 2024 y se desarrolló en colaboración con la Policía Local de Oropesa del Mar. La fase de explotación de la operación se llevó a cabo el pasado 5 de noviembre, cuando los agentes realizaron las actuaciones que permitieron localizar las instalaciones y detener a los presuntos implicados.

Durante los registros, la Guardia Civil intervino distintas cantidades de cocaína, hachís y marihuana destinadas presuntamente a su distribución, además de armas de fuego y otras armas. También se incautaron materiales para la elaboración de hachís, equipamiento para el cultivo de cannabis en interiores y cerca de 5.000 euros.

Los domicilios investigados contaban con avanzados sistemas de alarma, numerosas cámaras de vigilancia y otras medidas de seguridad para controlar los accesos y detectar posibles actuaciones policiales.

En el operativo participaron unidades de la Guardia Civil de Castellón, la USECIC, la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) y el Servicio Aéreo. Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial.