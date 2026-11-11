Castellón reunirá a más de 120 campaneros en la XXIX Trobada de Campaners Valencians

Castellón reunirá este sábado a más de 120 campaneros de 16 agrupaciones de toda la Comunitat Valenciana con motivo de la XXIX Trobada de Campaners Valencians. Una cita que pondrá en valor este patrimonio cultural y que contará con la participación de colectivos como Campaners de l’Horta, Campaners del Comtat y Campaners d'Alcoi, además del Gremi de Campaners de Castelló como anfitrión.

La jornada comenzará a las 9.30 horas con la recepción de las agrupaciones en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. A las 11.00 horas, Joan Alepuz ofrecerá la charla 'El patrimonio campanero de Castellón. Entre la destrucción y la restitución de campanas'. Después, Francesc Llop impartirá la conferencia 'Campana escrita: interpretando el cuaderno de toques de Bautista Prades'.

Uno de los momentos centrales llegará a las 17.00 horas con una muestra de toques tradicionales valencianos en el campanario del Fadrí, a cargo de las agrupaciones participantes. La exhibición podrá seguirse también desde una pantalla instalada a los pies del monumento.

El Gremi de Campaners de Castelló, anfitrión del encuentro

El Gremi de Campaners de Castelló nació en 2023 tras un curso de formación impulsado por la Concejalía de Cultura a través del Museu de la Ciutat de Castelló (MUCC). Actualmente cuenta con 38 integrantes y participa durante todo el año en los toques manuales de festividades y actos institucionales.

El Fadrí, uno de los principales referentes patrimoniales de la ciudad, recibe más de 14.000 visitantes al año y conserva ocho campanas: Dolors, Joaquina, Cristina, Victoria, Jaume, Ángel, Vicent y María.

El toque manual de campanas fue declarado Bien de Interés Cultural Inmaterial por la Generalitat en 2013 y, en 2022, la UNESCO lo incorporó a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.