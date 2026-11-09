Una finca de Castellón servía de base a una banda especializada en robos en joyerías y cajeros con explosivos

Una finca rústica de la provincia de Castellón era uno de los principales centros de operaciones de una organización criminal especializada en robos en joyerías, cajeros automáticos y empresas de distribución logística. La Policía Nacional ha desarticulado esta red, asentada principalmente en la provincia de Valencia, y ha detenido a nueve personas en Valencia (siete), Bailén (Jaén) y Murcia. Cinco de ellas han ingresado en prisión, entre ellas los dos presuntos cabecillas.

La finca castellonense servía como punto de encuentro para preparar los asaltos y como lugar de almacenamiento de los vehículos y objetos sustraídos. Los investigadores también han constatado que los integrantes del grupo utilizaban este espacio después de cometer los robos.

La operación ha incluido nueve registros domiciliarios y en inmuebles, siete en Valencia y dos en Castellón. En estas actuaciones, los agentes han intervenido dos armas de fuego, ocho armas blancas, seis armas simuladas, cuatro vehículos, 6.000 euros en efectivo, joyas y diversos dispositivos electrónicos procedentes de los robos.

De los alunizajes en joyerías al uso de explosivos en cajeros

La investigación comenzó en diciembre de 2025, después de un robo mediante el método del alunizaje en una joyería de un centro comercial de Sagunto. Los autores utilizaron tres vehículos de alta gama para acceder al establecimiento y sustraer joyas valoradas en 217.000 euros.

A partir de este asalto, los agentes identificaron a los integrantes de una organización con vínculos familiares, una estructura jerarquizada y un reparto de funciones. La banda estaba especializada inicialmente en robos en joyerías, aunque posteriormente amplió su actividad a los cajeros automáticos mediante el uso de explosivos.

Para estos asaltos empleaban una técnica conocida como pizza slide, que consistía en introducir por la ranura dispensadora del cajero una herramienta artesanal a la que habían incorporado un artefacto explosivo. De esta forma, provocaban una apertura violenta para acceder al dinero almacenado en el interior.

Según la investigación, en uno de estos intentos llegaron a provocar una explosión que causó daños en el establecimiento y en varios vehículos estacionados en la vía pública, aunque no consiguieron hacerse con el botín.

Robos con violencia en empresas de logística

Los últimos hechos atribuidos a la organización corresponden a robos con intimidación en centros de distribución logística de aparatos electrónicos. En estos asaltos, los integrantes del grupo amenazaban a los trabajadores con armas blancas y consiguieron sustraer material electrónico valorado en unos 500.000 euros.

Para desplazarse y cometer los delitos utilizaban vehículos de alta gama previamente sustraídos en la vía pública o en concesionarios. Posteriormente, les cambiaban las matrículas por otras robadas. Uno de estos coches estaba valorado en alrededor de 200.000 euros.

Los asaltantes actuaban principalmente de madrugada, vestidos de oscuro y con el rostro cubierto. Además, utilizaban extintores para eliminar posibles pruebas y dificultar su identificación.

Nueve detenidos y cinco ingresos en prisión

La fase final de la operación permitió detener a nueve personas en Valencia, Bailén y Murcia. Entre ellas se encuentran los dos presuntos responsables de la organización. Uno de los cabecillas intentó escapar durante su detención saltando la valla de su vivienda y escondiéndose en un arcón, donde los agentes lo localizaron bajo un colchón.

A los arrestados se les imputan presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza, robo con violencia, tenencia ilícita de armas, daños, falsedad documental y delitos contra la seguridad vial y la salud pública.

En total, la Policía Nacional atribuye a la organización 53 hechos delictivos. El valor de los efectos sustraídos y el perjuicio económico ocasionado ascienden a unos dos millones de euros.

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de cinco de los detenidos. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.