Casa 47 ofrece 30 viviendas de alquiler asequible en diez municipios de la provincia de Castellón

La entidad estatal Casa 47 ha abierto una nueva convocatoria para acceder a viviendas de alquiler asequible en la provincia de Castellón. En total, ofrece 30 inmuebles repartidos en diez municipios, con precios que van desde los 394 hasta los 915 euros al mes.

Castellón de la Plana concentra siete viviendas: tres en el código postal 12006, con alquileres de entre 554 y 915 euros, y otras cuatro en el 12100, con precios de entre 614 y 692 euros.

La oferta también incluye siete viviendas en Moncofa, con rentas de entre 629 y 672 euros; cuatro en Almassora, entre 583 y 617 euros; tres en Vila-real, entre 462 y 696 euros; y tres más en Benicàssim, con alquileres de entre 513 y 539 euros.

Además, hay dos inmuebles en Oropesa del Mar, con precios de entre 394 y 407 euros, y una vivienda en cada una de estas localidades: Borriol, por 460 euros; Vinaròs, por 513 euros; Nules, por 558 euros; y Xilxes, por 473 euros mensuales.

Las viviendas tienen superficies de entre 60 y 145 metros cuadrados, según el municipio y el inmueble.

Requisitos y plazo de inscripción

Las personas interesadas pueden presentar su solicitud hasta el 26 de noviembre a través del portal de Casa 47, donde también se pueden consultar las características de cada vivienda.

Para acceder es necesario no disponer de una vivienda en propiedad y que los ingresos conjuntos de la unidad de convivencia se sitúen entre dos y 7,5 veces el IPREM. La adjudicación se realizará mediante sorteo ante notario, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos.

Los alquileres no podrán superar el 30 % de la renta media del municipio. Los contratos podrán alcanzar los 75 años, con un periodo inicial de 14 años y prórrogas automáticas de siete años.