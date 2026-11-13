La jueza de Segorbe reabre la causa del tren atrapado en el incendio de Bejís y cita a cuatro investigados

La jueza de Segorbe ha ordenado reabrir la investigación judicial sobre el tren de pasajeros que quedó atrapado en el incendio forestal de Bejís el 16 de agosto de 2022. La principal novedad es la citación como investigadas de cuatro personas: la maquinista del convoy y tres responsables de los dispositivos de emergencias y prevención de incendios de la provincia de Castellón. La causa busca esclarecer cómo pudo el tren, que cubría la ruta entre Valencia y Zaragoza, acceder a una zona amenazada por las llamas.

Aquel episodio provocó momentos de pánico entre los cerca de medio centenar de pasajeros. Ante la proximidad del fuego, la maquinista detuvo el convoy e inició las maniobras para retroceder. Sin embargo, varios viajeros abandonaron los vagones y algunos sufrieron quemaduras de gravedad. La investigación deberá aclarar qué información tenían los responsables de emergencias, cómo se coordinaron los servicios de extinción y los responsables ferroviarios y si se produjeron fallos en los protocolos de actuación.

El juzgado abrió diligencias en octubre de 2022 por posibles delitos de lesiones y daños, pero en enero de 2023 acordó el sobreseimiento provisional a la espera de un informe técnico de la Guardia Civil sobre los dispositivos electrónicos del tren. Una de las víctimas recurrió el archivo y, tras la resolución de la Audiencia Provincial de Castellón en marzo de 2025, la jueza ha decidido retomar las pesquisas. La declaración de los cuatro investigados permitirá avanzar en el esclarecimiento de los hechos, aunque su citación no implica que exista una responsabilidad penal acreditada.