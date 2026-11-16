La Guardia Civil esclarece dos falsas denuncias: una por el robo de enseres de una caravana y otra por una cartera

La Guardia Civil ha investigado a dos personas como presuntas autoras de sendos delitos de simulación de delito tras comprobar que los robos que habían denunciado en Burriana y Vinaroz no se habían producido.

La primera actuación se inició a raíz de una denuncia presentada el 23 de septiembre en el cuartel de la Guardia Civil de Burriana por un hombre de 40 años. Según su relato, había sufrido una avería en su caravana cuando se encontraba en Cangas de Onís (Asturias), por lo que el vehículo fue trasladado a un taller de Vila-real.

El hombre aseguró que, al recuperar la caravana, el taller había comprobado que la cerradura estaba forzada y que habían desaparecido varios objetos de su interior. Entre los efectos supuestamente sustraídos figuraban un televisor, un calefactor, un horno y una cafetera.

Sin embargo, las averiguaciones realizadas por los agentes permitieron determinar que los hechos denunciados no se correspondían con la realidad. La Guardia Civil comprobó que el hombre había presentado la denuncia de manera consciente, atribuyéndose falsamente la condición de víctima de un robo.

En una segunda actuación, los agentes investigaron a una mujer de 38 años por simular la sustracción de una cartera en Vinaroz. Tras las gestiones practicadas con el apoyo de la Policía Local, comprobaron que el robo denunciado tampoco se había producido.

Hasta doce meses de multa por simulación de delito

La simulación de delito está tipificada en el artículo 457 del Código Penal y contempla penas de multa de hasta doce meses para quienes simulen ser víctimas o responsables de una infracción penal, o denuncien hechos delictivos inexistentes provocando actuaciones procesales.

La Guardia Civil recuerda que formular una denuncia falsa supone destinar recursos humanos y materiales a esclarecer hechos inexistentes. Una circunstancia que resta medios que podrían emplearse en la investigación de delitos reales y en la protección de sus víctimas.