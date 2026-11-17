El Ayuntamiento de Castellón ha encargado a La Fábrica la elaboración de un diagnóstico cultural y funcional del antiguo cine Rex, con el objetivo de sentar las bases para su recuperación y transformación en un futuro espacio de referencia cultural en la ciudad.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, y la concejal de Cultura, María España, han recibido este martes en el Ayuntamiento a los representantes de la empresa, que se encargará de prestar la asistencia técnica durante un periodo de tres meses.

El trabajo permitirá analizar el potencial del inmueble, identificar necesidades culturales todavía sin cubrir, estudiar los públicos a los que podría dirigirse y determinar qué oportunidades de complementariedad ofrece respecto a los equipamientos y recursos culturales que ya existen en Castellón.

Castellón confía a La Fábrica la recuperación del cine Rex como futuro referente cultural de la ciudad | Ajunt.Castelló

La experiencia de Matadero Madrid y La Casa Encendida

La elección de La Fábrica se ha producido tras valorar diferentes empresas especializadas, teniendo en cuenta su trayectoria en el ámbito cultural, su conocimiento técnico y su experiencia en la creación y desarrollo de espacios culturales de referencia nacional e internacional.

Entre los proyectos más destacados de su trayectoria figuran Matadero Madrid, La Casa Encendida y La Térmica, equipamientos que han contribuido a dinamizar la oferta cultural de sus respectivas ciudades.

El Ayuntamiento ha valorado especialmente la capacidad de la empresa para aportar una visión estratégica de futuro y adaptar su propuesta a las características y posibilidades del edificio Rex.

Un estudio previo a cualquier obra

El diagnóstico analizará diferentes experiencias de referencia y evaluará posibles usos y modelos de gestión, atendiendo a criterios como su viabilidad, pertinencia y capacidad para generar valor cultural y social.

Las conclusiones permitirán disponer de una base técnica especializada para orientar las decisiones sobre el futuro del inmueble y definir qué papel puede desempeñar dentro del ecosistema cultural castellonense.

Desde el consistorio subrayan que este encargo no supone la licitación ni el inicio de las obras de recuperación del cine Rex. Se trata de una primera fase de estudio, análisis y planificación, necesaria para determinar las necesidades del edificio y establecer las bases de su futura transformación en un nuevo equipamiento cultural para Castellón.