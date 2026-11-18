bp ha nombrado a José Luis Mesa nuevo director de la refinería de Castellón (VP Refining Castellón), un cargo que asumirá a partir del próximo 1 de diciembre. El nombramiento supone su regreso a la instalación industrial en la que comenzó su carrera profesional en la compañía en 1995.

Mesa relevará a Francisco Quintana, quien ha estado al frente de la refinería desde febrero de 2019 y que asumirá una nueva responsabilidad como VP Refining Technical Functions, un puesto de alcance global de nueva creación dentro del negocio de Downstream de bp. Desde esta posición, liderará un centro técnico de excelencia encargado de prestar apoyo a todas las refinerías de la compañía.

El relevo se llevará a cabo de manera ordenada y mantendrá como principales prioridades la seguridad, la excelencia operativa y la competitividad de la instalación.

Tras conocerse su nombramiento, José Luis Mesa ha declarado: “Volver a Castellón, donde comencé mi carrera en bp, es una gran satisfacción. Mi prioridad será continuar el trabajo de los últimos años para mantener la refinería segura, fiable y competitiva, y reforzar nuestro compromiso con las personas y con el territorio. La fortaleza de la refinería y la calidad de su gente nos permiten afrontar esta nueva etapa con confianza e ilusión.”

Por su parte, bp ha agradecido a Francisco Quintana su liderazgo al frente de la refinería de Castellón y su contribución a su desarrollo.

Una trayectoria de más de 30 años en bp

José Luis Mesa es ingeniero químico por la Universitat Rovira i Virgili y cuenta con un MBA por la Escuela de Organización Industrial (EOI). Se incorporó a bp en 1995 en la refinería de Castellón y, desde entonces, ha desarrollado su carrera en España, Reino Unido y Estados Unidos, ocupando diferentes puestos relacionados con la gestión técnica y operativa, la estrategia y el desarrollo comercial del negocio del refino.

Entre sus responsabilidades anteriores figuran las de economista de activos en Trading & Shipping, en Londres; director técnico y director de optimización de la refinería de Castellón; director de operaciones y director interino de la refinería de Cherry Point, en Estados Unidos; y VP Refining Commercial Integration. Actualmente desempeña el cargo de VP Refining, Terminals & Pipelines.

Una infraestructura estratégica para la Comunitat Valenciana

La refinería de bp en Castellón, puesta en marcha en la década de 1960, constituye una infraestructura estratégica para el suministro energético y el desarrollo industrial de la Comunitat Valenciana y del conjunto de España. La instalación representa alrededor del 7 % de los combustibles consumidos en el país.

Durante la última década, bp ha invertido más de 1.000 millones de dólares en la planta, que emplea directamente a más de 500 personas y genera otros tantos puestos de trabajo en empresas contratistas. Además, el 94 % de su plantilla reside en la provincia de Castellón.