Lexus Castellón ha alcanzado un nuevo hito en su trayectoria al conseguir el Premio Kiwami al Mejor Concesionario Lexus de Europa, un reconocimiento que obtiene por primera vez y que se suma a sus cuatro galardones nacionales. La concesión castellonense se sitúa así entre las mejor valoradas de la red comercial de la marca japonesa, tanto en España como en el conjunto del continente europeo.

El reconocimiento se ha celebrado este 19 de noviembre en un acto que ha reunido a los profesionales de la concesión, representantes y delegados nacionales de Lexus y medios de comunicación. La presidenta de Lexus España, Mar Pieltain, ha presidido el encuentro junto al gerente de Lexus Castellón, Javier Arrando.

El equipo, protagonista de los reconocimientos

La ceremonia ha servido para poner en valor el trabajo colectivo de los profesionales de la concesión. Según destaca la compañía en su comunicado, el equipo liderado por Javier Arrando representa los valores que definen a la marca: «la excelencia, la atención personalizada y la hospitalidad japonesa Omotenashi».

Esta filosofía, explica Lexus, se basa en anticiparse a las necesidades de los clientes y ofrecer una experiencia de atención diferenciada.

Lexus Castellón hace historia: logra su cuarto premio nacional y se corona como el mejor concesionario de Europa | Lexus Castellón

Por su parte, Javier Arrando ha compartido el reconocimiento con todos los departamentos de la concesión, destacando el compromiso y la profesionalidad que han hecho posibles estos resultados.

Uno de los momentos centrales del acto ha sido la entrega individual de reconocimientos a los integrantes de la plantilla, que ha corrido a cargo de Mar Pieltain. La celebración ha concluido con la entrega de los dos Premios Kiwami colectivos, correspondientes a España y Europa.

Gastronomía con estrella Michelin y magia para celebrar el éxito

La celebración ha contado también con una propuesta gastronómica a cargo de Miguel Barrera, chef del restaurante Cal Paradís, distinguido con una estrella Michelin y embajador de Lexus Castellón. Los asistentes han podido degustar una selección de platos de la carta del establecimiento.

El mago Emilio ha puesto el toque de entretenimiento a la velada con diferentes números de magia de cerca.

Con este nuevo reconocimiento europeo, Lexus Castellón suma cuatro Premios Kiwami nacionales y su primera distinción continental. La concesión atribuye estos resultados a su apuesta por la calidad del servicio, la satisfacción del cliente y la implicación de su equipo humano.