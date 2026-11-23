La Guardia Civil ha detenido en Getafe (Madrid) a un hombre de 34 años como presunto autor del incendio provocado que arrasó una empresa de fabricación de palés en Onda el pasado 27 de abril. El fuego calcinó prácticamente todas las instalaciones, la producción almacenada, varios camiones y maquinaria industrial, con pérdidas valoradas en varios millones de euros. Además, dos perros que custodiaban la empresa murieron como consecuencia del incendio.

La investigación, denominada operación MIXTAKES, se ha prolongado durante siete meses y ha permitido identificar a tres presuntos sicarios internacionales que habrían sido contratados para extorsionar al propietario de la empresa y obtener un beneficio económico. Los investigadores determinaron que el incendio fue provocado deliberadamente mediante el uso de grandes cantidades de gasolina. Para desplazarse hasta las instalaciones, los implicados habrían utilizado un vehículo alquilado en Madrid con documentación falsa.

El detenido está acusado de delitos de incendio, pertenencia a grupo criminal y maltrato animal. Tras pasar a disposición judicial, se ha decretado su ingreso en la prisión de Castellón I. Los otros dos presuntos implicados, que ya han sido identificados, se encuentran en su país de origen y están siendo buscados internacionalmente para proceder a su detención y extradición.