Elecciones Generales 29N: Reacciones desde la Comunitat Valenciana

Habrá Elecciones Generales el 29 de noviembre. Así lo ha acordado el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, después del fracaso del doble decreto ley impulsado por el Ejecutivo con motivo de la crisis que atraviesa el sector de la vivienda. En la Comunitat Valenciana, las reacciones a la convocatoria electoral van desde las celebraciones de PP y Vox hasta la alternativa que proponen PSPV-PSOE y Compromís.

La Generalitat, gobernada por el PP, celebra esa convocatoria de Elecciones Generales para el 29 de noviembre. "Por fin, los valencianos van a poder decir lo que opinan sobre un Gobierno que se ha demostrado incapaz de controlar sus propias fronteras y de evitar invasiones", valora el portavoz del Gobierno valenciano, Miguel Barrachina.

"Incapaz de tener una inmigración ordenada, de hacer crecer la oferta de vivienda que, sin embargo, ha propiciado el aumento en un 70% del precio de esta", añade Barrachina en declaraciones remitidas a los medios de comunicación en calidad de portavoz de la Generalitat puesto que el president Juanfran Pérez Llorca ha evitado hacer una valoración pública - al menos, hasta el momento de redacción de esta información - más allá de una publicación en redes sociales.

Morant (PSPV-PSOE): El 29-N, los socialistas "a ganar"

En la oposición, el PSPV-PSOE se ha limitado a publicar un tuit de la secretaria general de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Diana Morant. En él, Morant habla de "orgullo" hacia el todavía presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; defiende que los socialistas están preparados para elecciones; y reivindica que el PSPV-PSOE sale "a ganar" estos comicios del 29 de noviembre.

Baldoví (Compromís): "Una opción valenciana al 100%"

Compromís apela a lo que ellos mismos autodenominan "tres uves": "valentía, valencianidad y por la vivienda". Sin embargo, los valencianistas aún desconocen si concurrirán con el nuevo Frente Amplio o en solitario. "Nosotros estamos hablando con todo el mundo. Queremos que sea una opción valenciana al 100%, desde el territorio", explica el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví.

"Las opciones que están todos los días en el territorio son las que ilusionan y, por tanto, desde aquí, con generosidad, estamos hablando con mucha gente", resume Baldoví en la primera reacción que Compromís ha ofrecido tras conocerse el citado adelanto electoral para el 29 de noviembre.

Llanos (Vox): "No nos fiamos de Pedro Sánchez"

Y, finalmente, Vox considera que estas Elecciones Generales pondrán fin a la "degradación" que, según opinan los de Santiago Abascal, viene caracterizando al Gobierno de Pedro Sánchez, al que califican de "ilegítimo". "No nos fiamos de Pedro Sánchez", resume el síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos.

"El abandono en Ceuta ante la invasión de un país extranjero; el abandono y la traición en la riada de València; el abandono también y en la falta de infraestructuras que provocó 46 muertos en Adamuz... Ha sido todo de tal gravedad que, cuanto antes los españoles puedan llegar a las urnas, muchísimo mejor", opina Llanos.