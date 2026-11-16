La Policía Nacional investiga en Valencia la violación a una mujer por parte de dos hombres

La Policía Nacional investiga la violación sufrida por una mujer por parte de dos hombres en la ciudad de València en la madrugada del sábado, sin que por el momento se hayan registrado detenciones.

La agresión se produjo a las 4:00 horas del sábado en la ciudad y la Policía está investigando a dos hombres como supuestos autores de los hechos, según confirman fuentes de este cuerpo.

Según ha avanzado el diario Las Provincias, la mujer, una menor de 17 años, había salido de una discoteca al encontrarse mal y fue a descansar en el vehículo de una amiga, donde se produjo la agresión sexual.