Los nutricionistas ponen en marcha un test para comprobar si la dieta mediterránea es seguida por la población

El Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa), en colaboración con la Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad, lanzan un test para comprobar si la dieta mediterránea es seguida por la población de la Comunitat Valenciana.

El cuestionario consta de 14 preguntas a través de las que se busca conocer el grado de adherencia de cada persona a la dieta mediterránea. Esta herramienta funciona como un termómetro de los hábitos alimentarios, ya que ayuda a identificar hasta qué punto la alimentación de cada persona se ajusta a las recomendaciones de este patrón y qué aspectos puede mejorar.

Recuerdan que mantener este patrón a diario requiere prestar atención a los alimentos que consumimos o cómo los cocinamos. Entre las recomendaciones según apunta María Alonso, responsable de Proyectos del CODiNuCoVa, hay que priorizar los alimentos frescos y de temporada, incluir productos lácteos o limitar las cantidades de carne, especialmente la roja.

La iniciativa se completa con una infografía divulgativa, elaborada conjuntamente por la Comisión de Nutrición Comunitaria del CODiNuCoVa y Salud Pública, que recoge sus principales características, beneficios y un decálogo de recomendaciones para incorporarlo a la vida cotidiana.