Intervienen un alijo de 2,6 toneladas de coca en el puerto de València

Nuevo golpe contra las redes de narcotraficantes que utilizan el puerto de València para introducir droga en Europa. Una operación conjunta de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera ha permitido intervenir un alijo de 2,6 toneladas de cocaína.

La droga iba oculta entre la mercancía transportada en dos contenedores con cocos procedentes de Ghana que fueron seleccionados para una inspección al considerar que presentaban un elevado perfil de riesgo. Durante la revisión, los investigadores detectaron la existencia de dobles fondos en las cajas de madera donde se transportaba la fruta.

Después realizaron un seguimiento de la mercancía hasta su destino en un polígono industrial de la provincia de Almería, donde fueron detenidas dos personas: el importador de la mercancía y el encargado de su descarga.

3 millones en productos falsificados

Por otra parte, la Guardia Civil ha intervenido en dos naves de Manises productos falsificados, principalmente ropa, calzado, cosméticos y perfumes, valorados en más de tres millones de euros. En el marco de esta operación, tres hombres han quedado investigados por un delito contra la propiedad industrial.

Esta incautación tiene su origen en una operación desarrollada en el popular mercadillo de Benaguasil el pasado 20 de septiembre, concretamente en la investigación de establecimientos que pudiesen abastecer de mercancías falsificadas a los vendedores ambulantes.