Los organizadores de la Acampada de Valencia comienzan la retirada de tiendas y limpieza de la Plaza del Ayuntamiento

Los organizadores de la acampada de Valencia, en defensa de una vivienda digna, han confirmado que inician el proceso de desescalada progresiva de la Plaza del Ayuntamiento que han ocupado durante cinco semanas. Reiteran que no quieren que el comercio sea utilizado como una excusa para atacar una movilización que recuerdan defiende un derecho esencial.

Afirman que no abandonan la movilización puesto que seguirán reivindicando el derecho a la vivienda y exigiendo una mesa de negociación real. Dan, portavoz de comunicación de la Asamblea, anima a dar apoyo a su manifiesto.

Con su marcha de la plaza quieren facilitar la normalidad del comercio local ante el próximo inicio de la campaña navideña por lo que han previsto activar un proceso de limpieza y recuperación del espacio público.

Hacen un llamamiento a todas las personas que han participado y, especialmente, a aquellas que dejaron tiendas u otros materiales para que pasen a recogerlos antes de este martes. En caso de que los materiales no sean reclamados los destinarán a asociaciones o entidades que puedan darles un uso social.