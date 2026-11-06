AVA denuncia que los cítricos de Sudáfrica alcanzan las 27 detecciones de mancha negra este año.

La plataforma TRACES de la Unión Europea (UE) ha actualizado las interceptaciones de plagas y enfermedades en las importaciones procedentes de países terceros. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha señalado que Sudáfrica ha sumado en septiembre y octubre otros ocho casos de mancha negra (Phyllosticta citricarpa) en sus envíos de cítricos, lo que eleva el número de interceptaciones de esta peligrosa enfermedad no presente en Europa a 27 en lo que llevamos de año.

Sudáfrica además, según ha señalado la organización, contabiliza una detección de falsa polilla (Thaumatotibia leucotreta) en Fortunella, un género de árboles frutales de la familia de las rutáceas, cuyas especies son conocidas como naranjo enano, naranjo chino, naranja cherry o kumquat.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, ha cargado contra "la hipocresía de Bruselas". "Aunque con la nueva legislatura de la Comisión y el Parlamento Europeo se dio un discurso diferente, con promesas de mayor apoyo al campo, dos años después no ha habido cambios reales. Las cosas no han mejorado sino que están peor. El riesgo fitosanitario continúa siendo intolerable e insostenible. Con su pasividad e incluso su complicidad con Sudáfrica, Bruselas pone en peligro nuestra seguridad fitosanitaria", ha destacado.

La organización ha reclamado a la UE que reaccione "de una vez por todas" y cierre las fronteras a los cítricos sudafricanos "mientras este país tercero no sea capaz de garantizar la seguridad fitosanitaria de sus cargamentos con destino a Europa". Por otra parte, a fin de prevenir en concreto la entrada de la falsa polilla, solicita que el tratamiento en frío se aplique a las naranjas sudafricanas conforme a la legislación comunitaria y que se amplíe la obligación de este mecanismo a las importaciones sudafricanas de otras especies de cítricos que también son susceptibles de transmitir esta peligrosa plaga.

Dadas las cifras tan alarmantes de interceptaciones en las importaciones citrícolas con destino a la UE, AVA-ASAJA reivindica que tanto la mancha negra como la falsa polilla se mantengan en la próxima revisión del listado europeo de plagas y enfermedades de cuarentena prioritarias.