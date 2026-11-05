Paula Lacuesta, maestra y neuroeducadora: "El acoso escolar empieza antes del insulto o la agresión"

Este 5 de noviembre se conmemora el Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela. Los expertos señalan que el acoso escolar no empieza el día que un niño o niña recibe el primer insulto o agresión. Empieza antes. "Muchos callan por no molestar o porque tienen miedo a que no les crean". Bajo esta premisa, la maestra y neuroeducadora valenciana, Paula Lacuesta, que lo sufrió en primera persona, creó la formación 'Blindaje antibullying'.

El objetivo es que familias y educadores aprendan a detectar "señales silenciosas", ofrecer información sobre protocolos y, sobre todo, "empoderar” a los niños.

"Empezamos a ver cómo, tras darles herramientas para que entiendan desde dónde ataca el agresor, comprendían que no era su culpa y se sentían más fuertes, con más capacidades para afrontar estas situaciones", ha apuntado Lacuesta.