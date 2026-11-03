Catalá pide desalojar la acampada de València: "Que la plaza vuelva a ser de todos"

La acampada por la vivienda instalada en la Plaza del Ayuntamiento de València se mantiene pese al reciente alzamiento del campamento de la Puerta del Sol de Madrid. La voluntad de los acampados de permanecer en el centro de la capital valenciana choca, sin embargo, con la de la alcaldesa de València, María José Catalá, que pide ahora a la Delegación del Gobierno un dispositivo especial para desalojar la acampada.

"Hay que recuperar, de alguna manera, la normalidad", reivindica Catalá. "También nos lo pide el comercio de la zona, que se ha visto seriamente afectado por los no incidentes pero sí la organización y prevención del sábado pasado [en referencia a los posibles disturbios de Blocus]. Intentar que la plaza de todos vuelva a ser de todos", insiste la alcaldesa de València en declaraciones a los medios de comunicación.

"Nosotros vamos a establecer una reunión técnica en la que abordaremos los distintos aspectos que traigan a colación en el momento en el que estamos", responde el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, que ha recibido una misiva enviada por la alcaldesa de València instando a abrir una negociación para desalojar la acampada por la vivienda de València, instalada en la Plaza del Ayuntamiento a inicios del mes de octubre.