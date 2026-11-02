Vacunación frente a la gripe abierta a toda la población en la Comunitat Valenciana

La Conselleria de Sanidad amplía desde el 2 de noviembre la campaña de vacunación frente a la gripe a la población en general de la Comunitat Valenciana y, desde el día 5 de noviembre, no será necesario solicitar cita previa. Las personas interesadas pueden acudir a su centro de salud a vacunarse sin cita previa en las franjas horarias de vacunación establecidas por cada centro.
El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, se ha desplazado al Centro de Salud Serrería I para vacunarse y ha aprovechado para animar a toda la población a que participe en la campaña de inmunización "porque gracias a la vacuna no solo nos protegemos a nosotros mismos frente a los virus respiratorios, sino que protegemos también a las personas que tenemos a nuestro alrededor", ha subrayado.
Además, Gómez ha recordado que la vacuna "no va dirigida únicamente a las personas que padecen alguna patología crónica o que pertenecen a alguno de los grupos de riesgo que hay establecidos". "De hecho, es importante concienciar a las personas sanas para que se inmunicen porque gracias a este gesto tan sencillo como es vacunarse, entre todos podemos conseguir reducir los contagios o evitar posibles complicaciones graves u hospitalizaciones en el caso de enfermar, sobre todo cuando se trata de personas de riesgo o vulnerables", ha añadido.
Así, desde el inicio de la campaña, el conseller de Sanidad ha destacado que hasta la fecha "ya se han administrado más de 900.000 dosis de las distintas vacunas que hay para hacer frente a los virus respiratorios, por lo que estamos llevando un buen ritmo de vacunación".
En concreto, se han administrado ya un total de 902.629 dosis de vacunas. De ellas, 559.332 dosis corresponden a la vacuna frente a la gripe, 321.682 a la de COVID, 15.708 son dosis del anticuerpo monoclonal de VRS para los lactantes y 5.907 corresponden a la dosis de la vacuna de VRS para la población indicada.
En el caso de la gripe, la vacunación está recomendada, entre otros grupos, para las personas de 60 o más años, la población infantil de 6 a 71 meses, las embarazadas y las personas con determinadas condiciones de riesgo.
Respecto al COVID, la estrategia se dirige especialmente a las personas con mayor riesgo de enfermedad grave, entre ellas las personas de 70 o más años, las personas institucionalizadas y aquellas con determinadas enfermedades o situaciones de inmunosupresión.
Por su parte, la vacunación frente al VRS en población adulta se ofrece a las personas de 60 o más años residentes en centros de mayores y a las personas adultas con determinadas condiciones de muy alto riesgo. Este año se ha ampliado a adultos con situaciones de muy alto riesgo y con determinadas situaciones de trasplante, TPH o terapia CAR-T, cáncer hematológico, errores innatos de la inmunidad, infección avanzada por VIH y personas sometidas a diálisis. Asimismo, se está inmunizando también a los lactantes frente al VRS.