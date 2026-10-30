Gobierno y Ayuntamiento aseguran un dispositivo "contundente" ante Blocus en València

Policía Nacional, Guardia Civil y seguridad privada se desplegarán este sábado, 31 de octubre, a lo largo y ancho del centro de València y de su área metropolitana también ante la convocatoria de posibles altercados por parte de Blocus, la plataforma digital difundida a través de las redes sociales que generó ya los altercados de Barcelona del fin de semana del 24 y 25 de octubre. La convocatoria, en esta ocasión, es para las 17:30 horas en la Plaza de Toros de la capital valenciana.

Allí habrá un dispositivo de seguridad "suficiente, adecuado y flexible", asegura el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes. "Va a ser un dispositivo suficiente, adecuado y flexible integrado no solo por el Cuerpo Nacional de Policía en València sino que también va a estar la Guardia Civil en los pueblos del área metropolitana", ha detallado Llanes tras la Junta Local de Seguridad celebrada a este respecto.

"Va a estar la Unidad Adscrita [de la Policía Nacional a la Generalitat]. Va a estar la Policía Local de València, Bomberos, seguridad privada y un refuerzo en los puntos neurálgicos en los puntos más importantes de la capital. Yo puedo asegurar que será un dispositivo contundente, sería la palabra", concluye el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, en declaraciones a los medios de comunicación.

Blocus, en València: María José Catalá habla de "amenaza real"

Gobierno y Ayuntamiento de València han venido manteniendo reuniones de coordinación entre ellos y con los comerciantes ante una "amenaza real", reconoce la alcaldesa María José Catalá, que pide directamente evitar el centro de València este sábado, 31 de octubre, por la tarde. "Hay una zona, que es la zona centro del centro de la ciudad, donde yo no recomiendo que se transite por la tarde. No sabemos a lo que nos exponemos. Sabemos lo que ha pasado en Barcelona y no queremos vernos en esa situación", avanza Catalá.

Blocus, en València: Evitar el centro y mensaje a los participantes

Operarios municipales han retirado los contenedores de la zona y se recomienda proteger los negocios que puedan verse afectados. Y para los posibles participantes, María José Catalá envía el siguiente mensaje directo. "Sobre todo, a las personas jóvenes de València: no permitáis que nadie os manipule. Ni de un lado ni de otro. Es muy importante que dejemos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado trabajar. Es importante que ellos estén trabajando en lo que tienen que hacer", subraya la alcaldesa de la capital valenciana.

"A veces, estas convocatorias y estas personas que convocan no alcanzan el objetivo que se os dice. Es contraproducente. Yo pido, por favor, que nadie se deje manipular. No es día de enfrentamientos ni de altercados ni mucho menos de personas que no van lo suficientemente preparadas para enfrentarse a algo que en otras ciudades, efectivamente, ha sido grave", ha insistido María José Catalá en declaraciones a los medios de comunicación.