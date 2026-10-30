La Policía Nacional detiene a otros dos miembros de “Blocus Vlc” por instigar a fabricar y arrojar “cócteles molotov”

La Policía Nacional ha detenido este viernes a dos supuestos miembros de la organización "Blocus Vlc", por instigar a la comisión de desórdenes públicos y saqueos, así como a usar cócteles Molotov, según han confirmado a Onda Cero fuentes de la investigación. DE uno de los detenido esta mañana no nos consta de momento más información, el otro es a un joven, de 18 años, que ha sido arrestado en Alfafar.

Se trata de dos nuevas detenciones que se producen en el marco de la investigación por estos mismos hechos, tras la realizada el miércoles en València a un menor de 17 años, que fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores e internado en un centro especializado como medida cautelar. Al joven de 18 años detenido este viernes en Alfafar, la policía le imputa los delitos de conspiración para la comisión de desórdenes públicos, conspiración para llevar a cabo delitos contra el patrimonio y pertenencia a grupo organizado.

El arrestado participaba activamente en grupos de dos aplicaciones de mensajería instantánea creados por el primer detenido, en los que se animaba a realizar saqueos y actos de pillaje en comercios de la ciudad de València mañana, sábado, 31 de octubre.

Este joven, según ha informado la Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un comunicado, alentaba a utilizar cócteles Molotov para crear el caos y así mantener distraídas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de modo que otros pudiesen cometer actos de saqueos y pillaje en comercios de València.

Además de explicar detalladamente cómo fabricar los referidos artefactos incendiarios, el detenido aconsejaba cómo actuar y mencionaba de forma explícita varias tiendas situadas en la zona centro de la ciudad. En sus comentarios en los canales de mensajería hacía hincapié en respetar la acampada situada en la plaza del Ayuntamiento, que no debía sufrir daño alguno.

Los dos arrestados este viernes pasaran próximamente a disposición judicial, informa la Policía Nacional, que mantiene abierta la investigación sobre estos mismos hechos.