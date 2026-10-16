La manifestación por el segundo aniversario de la DANA marchará de luto el 31 de octubre en València

El próximo sábado 31 de octubre hay convocada una manifestación en València con motivo del segundo aniversario de la DANA que dejó 233 fallecidos el 29 de octubre de 2024. La marcha, impulsada por asociaciones de víctimas y entidades sociales, saldrá a las 18.00 horas de la plaza de la Virgen y concluirá en la del Ayuntamiento de la capital.

Las organizaciones y colectivos, en una rueda de prensa este viernes, han hecho un llamamiento a acudir a la protesta, que llevará por lema 'Mazón a presó', de luto.

"Necesitamos seguir adelante y que no se quede en el olvido", ha reclamado Toñi García, que perdió a su marido y a su hija. "Necesitamos una ciudadanía fuerte y unida", ha señalado, al tiempo que ha pedido "empatía".

También ha reivindicado que las asociaciones han sido durante estos dos años "motivo de referencia y dignidad" porque han "luchado desde el primer día para denunciar la negligente gestión del gobierno" de la Generalitat.

Por su parte, la presidenta de la Associació Víctimes Mortals Dana 29-O, Rosa Álvarez, ha subrayado que gobernar "no es ocupar despachos o subirse a un coche oficial, sino proteger, tomar decisiones cuando hay que tomarlas, avisar cuando hay que avisar y, cuando se falla, asumir la responsabilidad, dar la cara y dimitir", pero hacerlo "de verdad". "No dejar el cargo para esconderse detrás de un escaño y seguir aforado", ha avisado, en alusión al 'expresident' Carlos Mazón, que se mantiene todavía como diputado del PP en Les Corts.

Por último, ha reivindicado que esta manifestación "no pertenece a ninguna sigla, sino a las víctimas, sus familiares, al pueblo, a los ciudadanos, a la sociedad que se niega a aceptar que después de 24 meses aún haya que salir a la calle a reclamar justicia, reparación, prevención y responsabilidades".

Y en representación de los CLER, Rut Moyano ha criticado que, dos años después de la DANA, la reconstrucción pase por que más de cuatro millones de metros cuadrados en las zonas afectadas por la riada estén "amenazados por ampliaciones de polígonos industriales, centros comerciales o zonas residenciales". "Esa huerta la necesitamos para vivir, para sobrevivir", ha reclamado.