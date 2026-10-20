Los organizadores de la Acampada de Valencia piden una mesa de negociación con las administraciones

Los organizadores de la Acampada de Valencia, por el derecho a una vivienda digna, hacen un llamamiento a los sindicatos de vivienda para que les apoyen en la creación de una mesa de negociación con la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia.

Reclaman que se pongan sobre la mesa sus demandas y exigir compromisos concretos a las administraciones. Además insisten en que son necesarias medidas urgentes, plazos concretos y mecanismos para que los acuerdos se cumplan. Sara y Alma, portavoces de la acampada, insisten en que no hay voluntad política para dar una solución al problema actual de la vivienda y la precariedad laboral.

Otra de las medidas que plantean pasa por impulsar una huelga indefinida de alquileres que supondría el impago durante varios meses de las viviendas que tienen alquiladas. Ante la huelga general convocada para el 11 de Noviembre se están centrando en resolver las dudas que muchos trabajadores tienen sobre las consecuencias de hacerla.

Por el momento aseguran que ninguna administración se ha puesto en contacto con los organizadores de la acampada para conocer sus demandas. Afirman que si no están dispuestas a aceptar sus demandas, ni la creación de una mesa de negociación, incrementarán las acciones de presión.