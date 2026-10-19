El Ayuntamiento aplaza de nuevo a febrero la finalización las obras de la nueva sede del su servicio integral de atención a la mujer

Las obras de construcción del edificio del “Espai Dones i Igualtat”, la nueva oficina municipal de atención integral a la mujer del Ayuntamiento de València, van a sufrir un nuevo retraso. Según ha sabido Onda Cero, el gobierno local ha concedido una nueva prórroga -la tercera- a la empresa adjudicataria de los trabajos que fija como nueva fecha de finalización el 20 de febrero de 2027. Este nuevo recurso municipal se está levantando en un solar del barrio del Carmen situado frente al retén de la Policía Local de Ciutat Vella.

Las obras arrancaron en marzo de 2025 tras ser adjudicadas a la empresa Orthem por importe de 2,5 millones de euros y con un plazo de ejecución fijado en 13 meses. De esta manera, los trabajos debían haber acabado en abril de 2026, pero el gobierno local concedió a la constructora dos prórrogas de la fecha de finalización.

La última de ellas fijaba en el próximo 22 de octubre la entrega del edificio, pero hace unos días la empresa solicitó un nuevo aplazamiento basado en las dificultades para el suministro y montaje del ascensor y el pavimento de terrazo. Los técnicos municipales constatan en un informe “el incumplimiento reiterado de los plazos” por parte de la adjudicataria y consideran insuficientemente justificados los retrasos. Atendiendo al interés público de la obra el Ayuntamiento acepta aplazar de nuevo el final otros cuatro meses pero, al mismo tiempo, acuerda iniciar los trámites para estudiar la procedencia de imponer sanciones a la contratista.

Restos arqueológicos

En la parcela donde se levanta el edificio aparecieron durante las excavaciones arqueológicas previas restos únicos de la época mudéjar. Entre ellos, una fuente policromada que decoraba el patio de una de las casas de la morería, así como vestigios de una bodega del siglo XIII. Todos estos restos quedarán integrados en la planta baja del inmueble y suponen uno de los escasos testimonios de la vida de los musulmanes que se quedaron a vivir en la ciudad tras la conquista de Jaume I.

Actualmente el servicio municipal de la mujer está en un bajo de la calle Gobernador Viejo y la intención del gobierno local es que estas nuevas dependencias sean más amplias y cómodas. El nuevo edificio tendrá una superficie construida de casi 1.000 metros cuadrados distribuidos en planta baja y tres alturas.