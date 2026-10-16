Los acampados de València, "preparados" para las lluvias y sin intención de abandonar la plaza del Ayuntamiento

La acampada por la vivienda de València, que desde hace 13 días permanece instalada en la explanada central de la plaza del Ayuntamiento, seguirá en esta ubicación al menos hasta la huelga general prevista para el 11 de noviembre.

"La idea es alargar, porque se ha demostrado que es una herramienta de presión", ha señalado este viernes a Onda Cero una de las portavoces.

De cara a las lluvias previstas para el fin de semana, han asegurado estar “preparados” con lonas, palets y un plan diseñado para evitar que se vuelva a repetir el episodio de hace unos días, cuando les sorprendió una tormenta y tuvieron que pasar la noche achicando agua.

La superficie que ocupan las tiendas de campaña se ha incrementado estos últimos días hasta registrarse cerca de 700 en una especie de ciudad, con calles, avenidas y vías de evacuación.

El lunes 19 de octubre han convocado una rueda de prensa para detallar los próximos movimientos de la protesta.