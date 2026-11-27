Hoy venía pensando en… Valencia.

Lo digo porque hoy arranca en Cheste el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, la prueba que una vez más cierra el Mundial de Moto GP. Y no sabemos la suerte que tenemos los valencianos de poder disfrutar cada año de este acontecimiento. Reconozco que no soy muy motero pero no cabe duda que un evento como este que se repita cada año es fantástico para nuestra Valencia.

Y gran parte de la culpa la tiene Jorge Martínez Aspar. Él, al igual que Ricardo Tormo, fueron pioneros en el motociclismo en Valencia. Y a veces tengo la sensación que no se le reconoce todo el mérito que tiene al menos en su propia tierra. Con él en muchas ocasiones se cumple aquello de que “nadie es profeta en su tierra”. Y me da rabia. No solo por sus títulos como piloto sino aún más por todo lo que ha hecho con su Team Aspar e incluso con ese circuito de Guaduassuar que es envidia de muchas ciudades.

El otro día leí un dato que me hizo pensar. Un tercio de los pilotos de la parrilla de Moto GP han pasado en algún momento por el equipo de Aspar. Su labor formativa es inmensa. Y eso puede valer aún mucho más que cualquier titulo de campeón del Mundo.

Y es que Aspar ya llevaba el nombre de Valencia, de Alzira, a nivel mundial cuando era piloto. Ahora lo hace gracias a su equipo que recibe siempre un gran reconocimiento mundial. Aunque haya tenido que marcharse fuera a recibir la ayuda que aquí se le ha negado en muchas ocasiones, él siempre lleva a gala que es valenciano y de Alzira. Y eso hay que reconocérselo.

Puede que no sea objetivo con Valencia. Adoro esta ciudad, esta Provincia y esta Comunitat y todo lo que representa. Me gusta ver a cuatro equipos valencianos en la élite del fútbol: Valencia, Levante, Villarreal, Elche. Me gusta ver como el baloncesto con Valencia Basket y el Roig Arena se han convertidos en referentes europeos y mundiales. Y podría seguir. Y sí, me encanta que cada año los moteros puedan disfrutar de la fiesta que supone el Gran Premio de Valencia…