El Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) ha licitado las obras de la segunda de las actuaciones previstas en el marco del Proyecto de protección frente a inundaciones en el barranco de la Saleta, una actuación pendiente desde hace décadas que hubiera podido reducir considerablemente los efectos de la catastrófica riada de octubre de 2024. Se trata del Tramo 1, que consiste en conectar la prolongación del barranco con el Nuevo Cauce del Turia por debajo de la V30. La actuación está valorada en 15 millones de euros y tendrá un plazo de ejecución previsto de catorce meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 17 de diciembre.

El Tramo 1 contempla el encauzamiento del tramo de transición del barranco de la Saleta mediante la ejecución de muros en ménsula en ambos márgenes. Además, se proyecta una estructura de paso bajo la V30 de más de 34 metros de anchura que permitirá la conexión del barranco con el Nuevo Cauce. También está previsto conectar el canal de azarbe al barranco de La Saleta, con una compuerta que impida la entrada de agua al azarbe en el caso de una gran avenida.

Las obras obligarán a realizar desvíos provisionales de tráfico en la V30. La ejecución de la estructura principal ocupará de manera temporal aproximadamente 23 metros del cauce del río Turia para habilitar una plataforma provisional de desvío de la circulación a través del camino Caragolero.

El pasado mes de agosto el MITECO licitó el Tramo 2, que es el más importante de esta actuación. Consiste en la canalización y prolongación del barranco de la Saleta hasta el Nuevo Cauce, valorada en unos 132 millones de euros.

El proyecto pretende reducir el riesgo de inundación en Aldaia, Alaquàs, Xirivella, Quart de Poblet y las pedanías valencianas de la Torre, Castellar y Forn d’Alcedo. Para ello se canalizará el barranco de la Saleta entre la autovía A-3 y la CV-33 mediante la construcción de una conducción cerrada bajo los cascos urbanos de Aldaia y Alaquàs. Además, se creará una vía verde desde Alaquàs y Xirivella que conectará el barranco con las proximidades del Nuevo Cauce.